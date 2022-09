Diretta Salisburgo-Milan dalle 21, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Milan campione d'Italia si prepara all'esordio nel gruppo E della Champions League. I rossoneri affrontano il Salisburgo. Sarà il terzo incontro europeo tra le due squadre, con i rossoneri che hanno vinto entrambi i precedenti nel lontano 1994/1995. Pioli cerca il riscatto in Champions: la sua squadra ha avuto successo in solo una delle ultime nove partite di coppa. Pochi dubbi di formazione per i rossoneri, ci saranno De Ketelaere, Leao e Giroud. Occhi puntatati sui tanti campioncini del Salisburgo, primo fra tutti l'attaccante Okafor, con i suoi 22 anni, è tra i più emergenti e ha contribuito all'eliminazione dell'Italia dal Mondiale. Calcio d'inizio alle ore 21, in attesa del risultato tra le altre due squadre del girone: Chelsea e Dinamo Zagabria

Segui qui l'incontro in diretta

Salisburgo Milan probabili formazioni

SALISBURGO (4-3-3-1): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Seiwald, Capaldo, Kameri; Kjaergaard, Okafor; Fernando.

A disposizione: Manti, Walke, Van der Brempt, Piatkowski, Baidoo, Pavlovic, Bernardo, Bernede, Diarra, Adamu, Koita, Simic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Diaz, Messias, Origi.

Salisburgo Milan dove vederla in tv e streaming

Salisburgo-Milan è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta su Sky 253 e Sky Sport Action. In streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go.