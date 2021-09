Kalinic non basta al Verona, la Salernitana pareggia 2 a 2 e conquista il primo punto del ritorno in Serie A

Mercoledì 22 Settembre 2021, 20:42

Dopo la bella vittoria contro la Roma di José Mourinho, l'Hellas Verona di Igor Tudor pareggia contro la Salernitana di Fabrizio Castori, che conquista anche il primo punto in questo campionato. La sfida dell'Arechi si apre con la doppietta di Nikola Kalinic, al settimo su assist di Gianluca Caprari poi, al ventinovesimo, grazie al passaggio decisivo di Ivan Ilic. Ma, come dicevamo, le cose non bastano ai gialloblu. Sul finire del primo tempo, infatti, Cedric Gondo accorcia le distanze scaraventando la palla in rete. Il gol del definitivo 2-2 arriva da Mamadou Coulibaly al 76esimo della ripresa, anche se i veneti sono ancora vivi: la punizione di Antonin Barack, all'88esimo, si infrange sulla traversa. Finisce con un punto per parte il match delle 18:30.