Ventura: «Nazionale? Ho sbagliato ad accettare una situazione inaccettabile»

«La Nazionale è un caso a sé. Diciamo che ho sbagliato ad accettare una situazione che non doveva essere accettata». Lo ha detto l'ex ct della Nazionale italiana di calciodurante la conferenza stampa di presentazione quale nuovo allenatore dellaai nastri di partenza del prossimo campionato di B. Una storia che per Ventura «appartiene al passato» e che intende cancellare provando a riscattarsi alla guida della Salernitana. «Sono bastate due sconfitte per cancellare 34 anni di carriera e quanto avevo fatto. Io quei 34 anni me li voglio riprendere. E vi anticipo che me li riprenderò».