Udinese-Salernitana (fermata per Covid) non si gioca, dal 3-0 a tavolino al rinvio: cosa può succedere

Il segretario della Salernitana Dibrogni ieri a mezzanotte ha inoltrato alla Lega il provvedimento di stop dell’Asl campana. I granata, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non hanno preso quindi nemmeno il volo di stamattina delle 10, ma la Lega - come accaduto con Torino-Lazio, dopo il precedente di Juve-Napoli - non può assumersi la responsabilità del rinvio della sfida contro l’Udinese delle 18.30.

Quindi stasera la partita non si giocherà, verrà omologato il risultato (3-0 a tavolino) e poi la decisione verrà rimessa sub iudice. Sarà il Giudice sportivo a rinviare di nuovo la palla alla Lega per fissare la nuova data dell’incontro.

Sembra una situazione molto particolare (il blocco Asl per due soli giocatori positivi perché a contatto col gruppo squadra nelle ultime 48 ore) nel giorno in cui in FIGC si discute il destino fuori dal campo della Salernitana (rischia l’esclusione dalla Serie A): da capire se entro il consiglio federale delle 11 verrà chiesta una proroga per la cessione della società (con il presidente Gravina che dovrà decidere se accettarla), dal club granata assicurano sia già stata inoltrata.