La Salernitana è ufficialmente in Serie A: la Figc ha accettato il trust

Mercoledì 7 Luglio 2021, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 17:13

La soap opera per l'iscrizione della Salernitana in Serie A ha il suo epilogo: il Consiglio federale della Figc, ritenuto il parere positivo della Covisoc («La previsione finanziaria è ritenuta credibile e coerente»), ha votato favorevolmente per il rispetto delle condizioni del trust del club di Claudio Lotito. Astenuto solo il presidente della Lega B Mauro Balata. Con questa decisione il club campano è a pieno diritto ufficialmente iscritta alla prossima Serie A.

