Salernitana-Roma, probabili formazioni e dove vederla in TV e diretta streaming

Per la quarta uscita stagionale della Roma, impegnata contro la Salernitana di Fabrizio Castori nella seconda giornata di Serie A, in programma all'Arechi alle 20:45 domenica, José Mourinho cambia pochissimo della formazione che ha battuto prima il Trabzonspor (due volte) e poi la Fiorentina. Sicuramente dovrà fare a meno dello squalificato Nicolò Zaniolo che, contro i turchi nei playoff di ritorno di Conference League, si è sbloccato ed è andato a segno dopo quattrocento giorni, e un infortunio piuttosto pesante.

Al posto del centrocampista azzurro, tornato tra i convocati anche del ct della Nazionale, Roberto Mancini, lo Special One potrebbe inserire uno tra Carles Perez, decisamente in vantaggio, ed Eldor Shomurodov. L'uzbeko, in gol nel successo di Trebisonda, potrebbe quindi partire dalla panchina, anche perché al centro dell'attacco dovrebbe esserci il neoacquisto Tammy Abraham.

I granata giocheranno con la difesa a tre, una conferma rispetto alla gara persa contro il Bologna, con l'ex del match Gyomber a guidare la linea. I dubbi per Castori sono su centrocampo e attacco: al momento sembra in vantaggio l'idea di giocare con le due punti Simy e Bonazzoli.

Salernitana-Roma, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Jaroszynski; Kachridi, Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. Allenatore: Castori

Salernitana-Roma, dove vederla in tv e in diretta streaming

La gara tra Salernitana e Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Arechi di Salerno e diretta dal fischietto Rosario Abisso, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà disponibile sull'app e in diretta streaming.