Salernitana-Roma, le formazioni ufficiali: Kristensen a sinistra per De Rossi. Inzaghi si affida a Ikwuemesi

La Roma chiude la 22a giornata di Serie A nel monday night contro la Salernitana. Prima trasferta per Daniele De Rossi da nuovo allenatore del club giallorosso che affronterà il suo ex compagno di nazionale Pippo Inzaghi. I giallorossi arrivano dalla vittoria contro l'Hellas Verona, arrivata proprio dopo l'approdo dell'ex centrocampista, preceduto dal terremoto dell'esonero di Mourinho. Il portoghese, infatti, ha lasciato Roma a sorpresa, con nessun tifoso che si aspettava potesse essere mandato via nonostante gli ultimi risultati. Nelle ultime cinque giornate, poi, i giallorossi hanno vinto una sola volta, pareggiato altrettante e perso tre volte. Stesso cammino per la Salernitana che è alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione.

