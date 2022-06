Salernitana, Nicola confermato sulla panchina: «E la storia continua»

"E la storia continua". Davide Nicola posta un messaggio su Instagram e conferma la sua presenza sulla panchina della Salernitana per i prossimi due anni. La separazione da Walter Sabatini non ha cambiato i piani del club campano che ha deciso di andare avanti con Davide Nicola. La società ha da poco comunicato «di aver rinnovato con un contratto biennale il mister Davide Nicola e il suo staff composto da Manuele Cacicia, Simone Barone, Federico Barni e Gabriele Stoppino». La Salernitana ha espresso «piena soddisfazione per la scelta di proseguire insieme a mister Nicola e al suo staff il percorso intrapreso con successo nella scorsa stagione e augura a tutti un buon lavoro». Ora si attende di capire chi sarà il direttore sportivo che prenderà il posto di Walter Sabatini. La lista dei candidati è lunga e, tra gli altri, comprende i nomi di Riccardo Bigon, Sean Sogliano, Gianluca Petrachi e Pierpaolo Marino.