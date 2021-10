Salernitana-Napoli, Mertens sostituisce Osimhen. Probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Sabato 30 Ottobre 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Solido, vincente, inarrestabile. Il Napoli guarda tutti dall'alto e non ha alcuna intenzione di cambiare prospettiva. I partenopei hanno iniziato la stagione alla grandissima e contro il Bologna hanno confermato il loro stupendo momento di forma con un 3-0 senza attenuanti e senza mai rischiare minimamente di non portare a casa i tre punti.

Il prossimo impegno all'orizzonte, però, è un derby e dunque ha un sapore speciale, per forza di cose. E con un unico imperativo per gli azzurri: la vittoria. Anche perché c'è un incrocio pericolosissimo con Roma-Milan che potrebbe favorire i campani. Eppure, le difficoltà non mancano per Luciano Spalletti: il tecnico toscano dovrà fare a meno di Victor Osimhen, assente per un risentimento al gastrocnemico destro. Al suo posto, l'allenatore ex Roma e Inter dovrebbe puntare su Dries Mertens: il belga avrà un'occasione dal primo minuto, dopo diversi spezzoni. Ai suoi fianchi occhio a Matteo Politano, favorito su Hirving Lozano, e Lorenzo Insigne, reduce dalla doppietta contro il Bologna. Ecco le probabili formazioni della partita.

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni della partita

SALERNITANA (4-3-1-2): 72. Belec; 21. Zortea, 6. Strandberg, 23. Gyomber, 19. Ranieri; 22. Obi, 14. Di Tacchio, 20. Kastanos; 7. Ribery; 11. Djuric, 9. Bonazzoli. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 26. Koulibaly, 6. Rui; 99. Anguissa, 8. Fabian, 20. Zielinski; 21. Politano, 14. Mertens, 24. Insigne. All. Spalletti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Il derby campano Salernitana-Napoli sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.