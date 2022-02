Milan, Pioli ancora senza Ibrahimovic: «Tra domani e domenica riprende a correre»

Alla ricerca della terza vittoria di fila. Il Milan in casa della Salernitana (domani, sabato 19 febbraio, ore 20.45) sa che non può sbagliare. Stefano Pioli ritrova Theo Hernandez (era squalificato contro la Sampdoria), ma non avrà Ibrahimovic a disposizione. «Zlatan sta meglio, credo che tra domani e domenica riprenderà a correre. Poi valuteremo giorno dopo giorno, vedremo quando potrà tornare in gruppo», ha detto il tecnico milanista. «Contro la Salernitana ci saranno più incognite visto il cambio di allenatore. Abbiamo pensato soprattutto a noi questa settimana. Conosciamo le caratteristiche dei loro giocatori, è una squadra diversa rispetto all’andata, quindi sarà una gara da affrontare con attenzione e concentrazione». E ancora: «Ogni partita ha una lettura particolare. Abbiamo capito che se giochiamo con continuità e stiamo dentro ad ogni partita abbiamo le carte in regole per vincere. In ogni partita dobbiamo mettere dentro i nostri principi di gioco». Sulla trequarti resta il dubbio tra Brahim Diaz e Kessie, fischiato a San Siro con la Sampdoria per il suo mancato rinnovo: «Hanno caratteristiche diverse. Quando scelgo guardo innanzitutto la condizione fisica e poi guardo anche che tipo di partita dobbiamo fare. La contestazione? Ho visto Franck sereno e tranquillo. La situazione è positiva. Tutto il gruppo è compatto, sappiamo che dobbiamo dare il massimo. Non ci sono problemi». E sulla pressione del primo posto: «La classifica non è ancora veritiera visto che alcune squadre devono recuperare delle partite. Noi dobbiamo dare continuità alla nostre prestazione. La pressione c’è, ma la squadra è pronta per reggerla. Dobbiamo solo pensare a dare il massimo e il meglio. Serve grande convinzione nelle cose che facciamo dando il massimo delle nostre possibilità».

