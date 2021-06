Un’altra stilettata del presidente della Figc Gravina a Lotito, a 10 giorni dalla scadenza della proroga per la cessione della Salernitana: «Non ho avuto nessuna interlocuzione e sono preoccupato, no a scorciatoie o furbate. Va bene l’istituto del Trust, purché siano rispettati determinati paletti». Tradotto: la neopromossa dev’essere venduta ad autonomi e dev’esserci una società terza con mandato a cedere e a stabilire i valori reali. Altrimenti sarebbe un bluff e un pericoloso precedente: «Se verranno rispettate le regole, la Salernitana verrà ammessa in Serie A - la chiosa del numero uno del calcio - altrimenti ci saranno brutti risvegli». Addirittura, le norme aprirebbero al clamoroso scenario di risvolti negativi anche per l’iscrizione al campionato della Lazio, società con lo stesso proprietario. Lotito sa tutto, ma ha già dato la sua interpretazione anche a questo nodo: secondo i suoi avvocati, nessun problema, in quanto l’acquisto delle quote campane è successivo a quello del club capitolino. Ieri però il presidente, dopo la frecciata di Gravina, si è rinchiuso in fretta e furia a Villa San Sebastiano: «In pochi giorni chiuderò il discorso a Salerno, avrete la soluzione al più presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 07:30