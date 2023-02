Salernitana-Lazio, probabili formazioni: i dubbi di Sarri (Casale e Milinkovic da valutare) e il sostituto di Zaccagni

All'indomani della vittoria contro il Cluj in Conference League, la Lazio è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Non c'è tempo per rifiatare, d'altronde lo ha ricordato anche Sarri dopo il triplice fischio di ieri sera: «Dispiace che sia venuta fuori una gara molto dispendiosa dal punto di vista fisico visto che giocheremo tra 64 ore, però abbiamo gestito bene la gara non concedendo nulla e avendo 3 o 4 occasioni da gol. Adesso valuteremo le condizioni in vista di Salerno per schierare la miglior formazione possibile».

Le idee di Sarri per la Salernitana

Appuntamento circa alle 15:30 a Formello con squadra rigorosamente divisa. I titolari contro il Cluj hanno svolto uno scarico in palestra. Solo Patric e Marcos Antonio, usciti poco dopo il primo quarto d'ora del match, sono stati aggregati a chi invece è subentrato o non ha nemmeno giocato. Torello, tattica per la difesa e partita a campo ridotto. Questo il programma odierno sotto gli occhi dei collaboratori di Sarri. Il tecnico tornerà protagonista domani, già giorno di rifinitura con prove tattiche e partenza verso Salerno. Sono previsti i ritorni dal 1' di Provedel tra i pali e Marusic in difesa, così come Luis Alberto e Cataldi a centrocampo. Andranno valutate le condizioni degli altri titolari contro il Cluj come Casale e Milinkovic, ma entrambi alla fine procedono verso una nuova gara da protagonisti. Davanti infine le scelte saranno forzate: con Zaccagni squalificato toccherà a Pedro giocare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. Assenti ancora Radu e Romagnoli, entrambi infortunati, mentre si allena ancora con la prima squadra Fares ed è stato aggregato il giovane Nazzaro dell'under 18.