Strana la vita, Juve a Salerno per uno scontro salvezza: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juve si guarda le spalle. Lo scudetto messo nel mirino da Allegri a inizio stagione è solo un ricordo, il nuovo obiettivo è la quota salvezza a 40 punti, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Sport e del filone manovre stipendi, dopo la proroga di 40 giorni ottenuta dalla Procura della Federcalcio. I 15 punti di penalizzazione hanno scaraventato la Juve nella terra di nessuno. Troppo lontana dalla Champions, e a 5 punti dallo Spezia quartultimo, ribaltando le prospettive. Più psicologo e meno allenatore del previsto, Max Allegri dovrà preoccuparsi di combattere l'incertezza più degli avversari e della tattica, nel tentativo di mantenere unito un gruppo nato per altri traguardi.

LA PRIMA REAZIONE

La reazione d'orgoglio in campo contro l'Atalanta si è già esaurita con il Monza, serve un cambio di mentalità: i campioni della Juve sono pronti a rimboccarsi le maniche per lottare nel fango della zona salvezza? Allegri non ha dubbi. «Dobbiamo raggiungere i 40 punti della quota salvezza, mi viene da ridere ma è così». Stessa ragione (la Campania) ma lo scontro diretto stavolta si sposta di 54 chilometri rispetto al solito, da Napoli a Salerno.«La classifica dice che è uno scontro diretto. Dobbiamo scalare piano piano la classifica. Nelle ultime tre di campionato abbiamo fatto un punto e dobbiamo riprenderci. Alibi non ce ne sono». Per Allegri è un passo indietro di più di 10 anni, l'esperienza consiglia un low profile però difficile da coniugare con i top Di Maria, Chiesa, Vlahovic, Bremer e Pogba. «Il tridente è un'ipotesi, ma un cambio di sistema oggi è difficile. Vlahovic fisicamente sta bene. Kean? Lasciarlo fuori è difficile». Intanto il Codacons si schiera a sostegno dei piccoli azionisti bianconeri, nell'udienza preliminare del 27 marzo prossimo, con Agnelli e Nedved e altri 10 indagati davanti al Gup. «Gli azionisti Juventus che hanno subito la perdita del valore delle proprie azioni - si legge nel comunicato - possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per aderire all'azione risarcitoria».

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-5-1): 13 Ochoa, 6 Sambia, 2 Bronn, 15 Troost-Ekong, 3 Bradaric; 87 Candreva, 18 Coulibaly, 41 Nicolussi Caviglia, 10 Vilhena, 29 Dia; 99 Piatek All. Nicola

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny, 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 22 Di Maria, 9 Vlahovic. All. Allegri

Arbitro: Rapuano di Rimini

Dove vedere Salernitana-Juventus in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it