Venerdì 17 Dicembre 2021, 22:40

PAGELLE SALERNITANA

FIORILLO 5

Troppi errori, come quando deve uscire su un calcio d’angolo battuto da Calhanoglu.

DELLI CARRI 5

Dalle sue parti l’Inter fa un po’ quello che vuole.

GAGLIOLO 4

Si fa beffare da Perisic, che da fermo si alza in cielo e colpisce di testa firmando il vantaggio.

GYOMBER 4.5

In affanno quando i nerazzurri si presentano nei pressi dell’area della Salernitana.

BOGDAN 5

È l’ultimo che si arrende in una serataccia da dimenticare.

RANIERI 4

In ritardo, e di molto, sul secondo gol realizzato da Dumfries.

COULIBALY 5

Troppi buchi in mezzo al campo.

KASTANOS 5

Lotta, ma non può nulla. Troppo forte questa Inter.

OBI 5

Sfiora il gol dell’1-1 su suggerimento di Ribery. Sarebbe stato il gol dell’ex.

RIBERY 5.5

È quello che più di tutti prova a rivitalizzare la Salernitana.

SIMY 4.5

Complice di Gagliolo sul gol del vantaggio realizzato da Perisic.

SCHIAVONE 5.5

In campo a risultato compromesso.

DJURIC 5.5

Non riesce a dare una mano alla Salernitana.

COLANTUONO 5

Gara troppo arrendevole da parte della Salernitana.

PAGELLE INTER

HANDANOVIC 6.5

Devia in angolo con i piedi una conclusione di Obi. In quel momento l’Inter era in vantaggio solo di un gol.

D’AMBROSIO 6.5

Ribery non è un avversario facile da marcare. Nella ripresa sfiora il tris.

DE VRIJ 6.5

Solita intelligenza nel governare la difesa.

BASTONI 6.5

Controlla senza patemi la sua zona del campo.

DUMFRIES 7

Non sta facendo rimpiangere Darmian e poco alla volta si sta prendendo l’Inter.

BARELLA 6.5

Come sempre impetuoso, ma stavolta il giallo lo condiziona un po’.

BROZOVIC 7.5

Nella regia dell’Inter c’è sempre la sua preziosa firma.

CALHANOGLU 7.5

I suoi calci d’angolo sono ormai una delle armi in più di questa Inter.

PERISIC 7

Firma il vantaggio e crea scompiglio nella retroguardia avversaria.

DZEKO 6.5

Suo l’assist per il raddoppio interista, ma si divora il tris.

SANCHEZ 7.5

Ha tanta voglia di giocare e sfrutta bene questa occasione segnando il gol dello 0-3.

DIMARCO 6.5

In campo per far rifiatare Bastoni.

VIDAL 6.5

In mezzo al campo fa sentire sempre la sua presenza.

LAUTARO MARTINEZ 7

Partecipa alle manovre offensive dell’Inter e sigla il quarto gol. Sei reti nelle ultime cinque partite.

GAGLIARDINI 6.5

Partecipa alla festa con la quinta rete nerazzurra.

INZAGHI 7

Non sarà facile fermare questa Inter, lanciata verso il 20° scudetto.