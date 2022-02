Salernitana-Bologna 1-1, Zortea risponde ad Arnautovic: è il quarto pareggio consecutivo per i campani

Una rimonta a metà. Un pareggio, il quarto di fila, che serve a poco alla cenerentola Salernitana in chiave salvezza. Finisce 1-1 l'anticipo della 27esima di A con il Bologna all'Arechi. Un gol per tempo, un rigore dato e poi negato dal Var ai granata ed un traversa dei felsinei nel finale sono il bilancio di una partita vissuta a strappi. Da una parte e dall'altra. All'inzuccata di Arnautovic (43' pt) ha risposto nel secondo tempo il nuovo entrato Zortea (29' st).

La partita

In mezzo qualche occasione e tanta confusione su entrambe le sponde. Parte meglio il Bologna che costringe i padroni di casa (orfani di Bonazzoli infortunato) leggermente più bassi rispetto a piani e strategie di Davide Nicola. Mihajlovic si piazza con il 3-4-3 di recente marchio di fabbrica con Orsolini e Barrow ai lati di Arnautovic. La Salernitana risponde con Kastanos, Ribèry e l'ex Verdi dietro l'ariete Djuric in un 4-2-3-1 molto camaleontico. Sarà stato il campo pesante o più probabilmente l'ansia del dover rincorrere una vittoria a tutti i costi, i granata soffrono più del dovuto salvo poi affidarsi a qualche accelerazione che porta all'episodio del penalty. Ribèry finisce a terra in area per un contatto con Orsolini: Ayroldi fischia il penalty, ma Orsato al Var lo richiama e il fischietto torna sui suoi passi. Prima dell'intervallo un'autentica amnesia difensiva spiana la strada al nono sigillo di Arnautovic che di testa fa secco Sepe. Nella ripresa, la Salernitana trova il pari con le sostituzioni effettuate da Nicola. Il tecnico cambia interamente la cintola offensiva e dopo neppure un giro di lancette Zortea (nuovo entrato) trova il sinistro vincente. Partita finita? Solo per il risultato. I granata hanno bisogno dei tre punti e si gettano a testa basa a caccia del golden gol e rischiano grosso quando Sansone (43' st) centra l'incrocio dei pali. Non bastano i 4' di recupero per cambiare l'inerzia del match. Al Bologna tutto sommato va bene così. Alla Salernitana molto meno: la zona salvezza resta a sette punti, ma le partite sono sempre di meno.