Serie A, cresce la media di spettatori a partita

La passione c'è e la conferma viene dalla gente. Che aumenta in tribuna per le partite del nostro campionato. Continua a crescere, insomma, la media spettatori allo stadio in Serie A. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (miglior risultato degli ultimi otto anni) prosegue quindi il trend positivo delle presenze negli stadi del massimo campionato italiano. La settima giornata di ritorno è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila appassionati (in media 27.400 a incontro), con Milan-Sassuolo a farla da padrone (61.642 presenti a San Siro sabato pomeriggio), davanti al Derby di Roma (50.000) e al big match Napoli-Juventus (42.667). È la quarta volta in stagione che si supera la soglia dei 27mila spettatori, mentre è record in merito al girone di ritorno. La media gara della stagione attuale è salita a 24.665 spettatori. Si registra un incremento rispetto alla Serie A 2017/2018, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.085.

