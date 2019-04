Salah al Time: «Dobbiamo trattare meglio le nostre donne»

Oggi il suo cuore sportivo batte solo per il Liverpool, aggiunge, con il quale ha raggiunto la semifinale di Champions e potrebbe vincere una Premier League che al club manca dal 1990. Salah riconosce che la fama gli fa provare «orgoglio e pressione allo stesso modo», e che non vuole lasciare il Liverpool a breve termine. Con il Time ha anche parlato delle difficoltà che ha incontrato quando si è trasferito in Europa per la prima volta, vestendo la maglia del Basilea nel 2012: «La gente ha sempre grandi aspettative su di me. Sono venuta in Svizzera, dall'Egitto, e all'inizio ho sofferto molto a causa della lingua, della cultura... Ora voglio restare a Liverpool per un lungo periodo. Sento l'amore dei tifosi, il loro sostegno, i canti... è qualcosa di speciale».

«Penso che dovremmo cambiare il modo in cui trattiamo le donne nella nostra cultura. È un obbligo, non un'opzione. Sostengo le donne, più di prima, perché sento che meritano più di quanto ricevono ora». È una presa di posizione 'pesantè quella espressa da, inserito datre le 100 persone più influenti del 2019. Perché l'attaccante egiziano del Liverpool è un vero e proprio idolo in Africa e Asia, continenti con altissime percentuali di musulmani. Salah, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Roma, così si è espresso parlando alla prestigiosa rivista.