Salah spinge il Liverpool in testa alla Premier

Il Liverpool espugna il St. Mary's Stadium del Southampton e torna in testa alla Premier. Nell'anticipo della 33^ giornata, la squadra di Jurgen Klopp batte in rimonta i Saints 3-1 e sale a 82 punti in classifica, contro gli 80 del Manchester City che ha una partita in meno (domani la squadra di Guardiola giocherà la semifinale di FA Cup contro il Brighton). Southampton avanti al 9' pt con Lang, pareggio di Naby Keita al 36' pt, poi nella ripresa l'uno due firmato Salah (35') e Henderson (41') per il 3-1 definitivo.





