Manè e Salah stendono il Chelsea, il Liverpool tiene a distanza il City Video

Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua la marcia trionfale diin Premier League, con i Reds che battono 2-0 ilditra le mura amiche e i Citizens che vincono 3-1 sul campo del Crystal Palace. In classifica resta tutto come prima, con la squadra diprima con 85 punti e il City che insegue a 83, ma con una partita in meno.Adil 2-0 porta la firma diche in due minuti a inizio ripresa (51' e 53') chiudono la pratica e fanno tornare nubi fosche sul futuro di Sarri, ora quarto in classifica con 66 punti ma braccato - in chiave- dal(64) e(63) che hanno rispettivamente una e due partite in meno dei Blues.Tutto facile invece per il City che spadroneggia a Selhurst Park, battendo 3-1 ilgrazie alla doppietta die al sigillo di, dopo cheaveva accorciato le distanze all'80'.