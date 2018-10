L'Ostiamare Lidocalcio comunica che la gara di campionato contro la Lupa Roma si giocherà sabato 20 ottobre alle 15, quindi in anticipo rispetto alla data originaria. Appuntamento quindi all'orario sopracitato allo stadio "Montefiore" di Rocca Priora per il match tra i biancoviola e la Lupa Roma, gara valevole per la settima giornata di andata del campionato nazionale di Serie D, girone G.

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA