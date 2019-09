Russia, bambino sospeso per i capelli alla Ibrahimovic. Totti si schiera: «È surreale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli idoli del calcio russo e mondiale parlano di, un ragazzino di 10 anni della piccola cittadini di Sosnovoborsk sospeso da scuola a causa di una pettinatura a coda di cavallo con le tempie rasate, fatta in onore di. Dopo il forte clamore internazionale che ha suscitato l’episodio, le istituzioni del territorio di Krasnoyarsk si sono scusate con i genitori del ragazzo, inoltre, Alexei Smertin (ex capitano della nazionale russa) ha invitato il giovane alla partita tra Russia e Scozia valida per le qualificazione a Euro 2020. L’episodio ha fatto pensare anche Francescoche in queste ore si trova a Mosca per i “Football Heroes Award”: «Gli insegnati dovrebbero riflettere è ingiusto che un bambino sia punito perché segue un suo idolo. Mi sembra una cosa surreale dato che non fa nulla di male». Chi ancora non ha commentato la vicenda è proprio, probabilmente in attesa di capire quali saranno gli sviluppi.