Roma, Rui Patricio: «Le critiche non devono distrarci. Smalling è un leader»

Una stagione tra alti e bassi non gli ha tolto le motivazioni. Domani con la Real Sociedad, Rui Patricio è pronto a confermare l’ottima prestazione di domenica scorso contro la Juventus: «Sarà una grande serata europea davanti ai nostri tifosi in casa e spero ci possano aiutare. Le critiche fanno parte del lavoro, ma la cosa importante è che non ci distraggano dal perseguimento dell’obiettivo». Ecco la conferenza stampa integrale.

Che partita sarà con. l’Olimpico tutto pieno?

«Sarà una grande serata europea davanti ai nostri tifosi in casa e spero ci possano aiutare. Per noi sarà davvero importante vincere e li ringrazio, speriamo sarà una grande notte».

Ci sono dei miglioramenti nella difesa rispetto allo scorso anno?

«È un lavoro che viene da lontano e dalla scorsa stagione, dovremo fare il massimo come squadre e come individualità. Stiamo prendendo meno gol, ma dobbiamo continuare a crescere per cercare di conquistare i nostri obiettivi».

Nonostante i clean sheet sono arrivate delle critiche dopo delle prestazioni non brillantissime. Come la fa sentire?

«Quello che conta è lavorare al massimo e dare il meglio. Abbiamo ottenuto diversi clean sheet ma quello che conta è vincere. Se non prendi gol e non vinci non serve a nulla. Le critiche fanno parte del lavoro, ma la cosa importante è che non ci distraggano dal perseguimento dell’obiettivo».

Quanto la aiuta avere Smalling davanti a lei? Lo sta convincendo a restare visto che questo è il suo ultimo anno di contratto?

«Ha già dimostrato di essere un leader, per me è tutta la squadra. Del contratto non spetta a me parlarne, non posso che parlarne bene anche punto di vista umano e gli auguro tutto il bene possibile».

Cosa rappresenta per lei avere alle spalle la Curva Sud?

«Per me è un grande orgoglio sentire l’appoggio della squadra e della curva e giocare in uno stadio pieno. Domani sarà una partita importante, conteremo su di loro e speriamo che possano aiutarci già da domani in questo percorso verso i nostri obiettivi».