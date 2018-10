Manchester United, sul sito la Juve diventa «Rubentus». Poi l'articolo viene rimosso

C'è grande fermento a Manchester per la sfida di stasera fra United e Juventus. Per scaldare ulteriormente l'atmosfera, il sito dei Red Devils ha pensato di chiamare la formazione bianconera "Rubentus" nell'articolo di presentazione del match. Nella preview della gara si legge chiaramente: «Uno dei soprannomi dispregiativi attribuiti a "la vecchia signora" dai tifosi di rivali come la Fiorentina, l'Inter e il Napoli è "Rubentus". Questo deriva dal termine rubare, e dalla reputazione un tempo oscura dei bianconeri, culminata nello scandalo di Calciopoli».

Poche righe dopo, i redattori del sito del Manchester United rincarano la dose scrivendo: «La loro abilità calcistica non è mai stata messa in discussione; alcune delle loro altre "tattiche" lo erano indubbiamente». Dopo alcune ore, il sito ha rimosso l'articolo in questione. Il ritorno di Cristiano Ronaldo all'Old Trafford, Josè Mourinho contro i vecchi rivali bianconeri e la polemica per l'articolo di presentazione: Manchester United-Juventus ha tutte le carte in regola per essere un match ad alta tensione.

Ultimo aggiornamento: 12:23

