Ronciglione United, prove di salvezza

Il Ronciglione United si trova al quart'ultimo posto nel campionato di Eccellenza, girone A. La squadra ha conquistato 23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte avendo realizzato 27 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 52 volte. Nell'ultimo turno di campionato il Ronciglione United ha perso in modo rocambolesco, 4-3, sul rettangolo verde del Real Monterotondo Scalo che occupa la quarta posizione in classifica con 47 punti frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte con 53 reti e 43 gol subiti. Nella prossima giornata di campionato il Ronciglione United sfiderà tra le mura amiche la compagine Eretum Monterotondo.

Ultimo aggiornamento: 17:49

