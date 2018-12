Ronciglione United: novità in ambito societario

Novità in ambito societario per quanto concerne il Ronciglione United. La società rossonera comunica che a seguito della riunione del consiglio direttivo che si è tenuto venerdì 7 dicembre è stato definito il nuovo organigramma societario con l'introduzione nella dirigenza di alcuni personaggi conosciuti nel panorama calcistico regionale per aver svolto ruoli importanti sia in ambito istituzionale che libero professionale. Presidente: Luca Serafinelli; Vicepresidenti: Franco Ricci e Francesco Casarola; direttore generale: Ermanno Todini; direttore sportivo: Vittorio Giovanale; direttore tecnico: Franco Antolini; team manager: Andrea Cicchetti.

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA