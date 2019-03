Ronciglione United, è ora di rialzarsi

Il Ronciglione United, 20 punti in classifica, si trova al quart'ultimo posto in graduatoria. La squadra ha collezionato finora 5 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte con la realizzazione di 22 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco 48 volte (seconda peggior difesa della competizione alle spalle dell'Almas Roma) Nell'ultimo turno il Ronciglione United ha vinto 2-o sul campo del Cynthia conquistando il quinto sorriso nel torneo. Nella prossima giornata il Ronciglione United sfiderà lo Sporting Genzano che si colloca all'ottavo posto con 35 punti frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte e la squadra ha segnato 36 reti.

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA