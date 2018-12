Ultimo aggiornamento: 17:34

Cambio sulla panchina del Ronciglione United. La società biancorossa ha comunicato di aver dato il benservito al tecnico Alessandro Oroni. «A lui vanno i ringraziamenti – dice una nota della società Cimina – per l’impegno profuso in questi anni». Al suo posto arriverà Mario Lenzini ex tecnico di una decina di anni fa al Pool Industrie e che da almeno cinque era fermo ai box, dopo qualche esperienza tra squadra di Eccellenza e Promozione.«La proprietà, la dirigenza e tutto il Ronciglione United – conclusa la nota - augurano al neo allenatore le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico».La posizione in classifica del Ronciglione non è delle migliori: la squadra ha incassato un solo punto nelle ultime quattro partite Le parole di Oroni che lascia dopo cinque stagioni con due secondo posti e un campionato vinto: in pratica sono stati tre salti di categoria. «Ho accettato con serenità la decisione – ha detto l’ex tecnico – sono consapevole di aver dato molto alla società. Da parte mia c’è stato tutto l’impegno per portare la squadra fuori dalla zona a rischio retrocessione».