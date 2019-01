Ronaldo vola a Madrid per chiudere la partita con il fisco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno di dodici ore dopo il 'testacoda' del campionato, a Torino, Juventus-Chievo, Cristiano Ronaldo chiuderà la sua partita con il fisco spagnolo, legata all'accusa di frode per non avere versato imposte per i diritti di immagine nel periodo 2011-2014. L'appuntamento è nella mattinata di domani - alle 9.50 scrivono i media spagnoli - in un'aula del Tribunale di Madrid dove CR7 chiuderà in sede giudiziaria l'accordo con il Tesoro spagnolo. Il fuoriclasse portoghese ha già patteggiato due anni di reclusione e il pagamento di una sanzione a 18,8 milioni di euro, come stabilito nell'udienza della scorsa estate. In questo modo Ronaldo - che peraltro ha sempre negato ogni addebito - ha evitato, essendo incensurato, il rischio del carcere. CR7 è accusato di avere commesso 4 violazioni e l'erario spagnolo gli aveva contestato un'evasione complessiva di 14,7 milioni di euro, tutta legata ai diritti di immagine. Il giocatore avrebbe già pagato la sanzione, resta l'ultimo atto dell'iter giudiziario, davanti al giudice dell'Audiencia Provincial de Madrid. Nella capitale iberica, che è stata la 'suà città per tanti anni, Ronaldo chiuderà una delle due sue partite extracalcistiche. La seconda, forse la più delicata, è l'accusa di stupro mossa dall'ex modella Kathryn Mayorga, che ha intentato una causa nel Nevada. L'accusa si riferisce al 2009, in un albergo di Las Vegas, quando Ronaldo era appena passato al Real Madrid. Una decina di giorni fa la polizia di Las Vegas ha ordinato che CR7 si sottoponga all'esame del Dna. « Ronaldo - aveva commentato Peter S. Christiansen, legale del calciatore - ha sempre sostenuto, come fa oggi, che quanto accaduto a Las Vegas nel 2009 è stato di natura consensuale. Non sorprende quindi che il Dna possa essere presente, né che la polizia faccia questa richiesta standard nelle loro indagini».