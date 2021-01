Ronaldo e Georgina a Courmayeur in zona arancione: accertamenti dei carabinieri

Possibili guai in vista per Cristiano Ronaldo. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta sulle nevi di Courmayeur dell'attaccante della Juventus e della sua fidanzata, Georgina Rodriguez. Al di fuori dei casi consentiti (come ad esempio il possesso di una seconda casa) il viaggio in Valle d'Aosta, zona arancione, non sarebbe infatti consentito. Da quanto mostrano alcuni video (poi rimossi) ieri sui social network, l'attaccante della Juventus e la sua fidanzata si sono concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27.

APPROFONDIMENTI SPORT Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur, violate norme anti-Covid:... IL CASO Cristiano Ronaldo, festa "fuorilegge" a Courmayeur: tradito...

Ronaldo non era stato convocato da Pirlo per la partita di Coppa Italia contro la Spal e ne ha approfittato per passare una notte fuori casa per festeggiare il 27esimo compleanno della sua fidanzata. Una storia Instagram, poi cancellata, ha tradito i due che hanno festeggiato in un hotel di Courmayeur (ufficialmente chiuso) violando le norme anti-Covid.

Ultimo aggiornamento: 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA