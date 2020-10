Cristiano Ronaldo: «Mi sento bene, forza Juve. Il tampone? Una str...».

Un messaggio di incoraggiamento, da fuori. Eccolo, Cristiano Ronaldo, che dovrà salatre la sfida con Messi. «Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!»: è il messaggio postato da Cristiano Ronaldo su Instagram. Sul divano della sua villa torinese, dove è ancora in isolamento perché non si è negativizzato dal Covid-19, il portoghese manda un messaggio ai suoi fan e ai suoi compagni, impegnati questa sera nella sfida di Champions League contro il Barcellona. CR7 non potrà esserci, ma garantisce sul suo ottimo stato di salute ed è vicino alla squadra.

E poi. "Il tampone è una str...". Cristiano Ronaldo ha risposto così ad un commento dopo aver postato una sua foto in cui ha annunciato di sentirsi bene e in salute concludendo con un "Forza Juve".

Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA