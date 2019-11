Ronaldo fa pace con la Juve: «Non stavo bene, le sostituzioni erano giuste»

«Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma capisco le sostituzioni, perché non stavo bene, così come del resto non ero al 100% nemmeno in queste due partite che ho fatto in nazionale»: nel dopopartita di Lussemburgo-Portogallo, Cristiano Ronaldo chiude le polemiche con il suo club e con Maurizio Sarri per le sostituzioni con Lokomotiv Mosca e Milan.

«Quando mi devo sacrificare, io lo faccio - dice ancora CR7, che oggi ha segnato un gol nel match

che ha dato al Portogallo la qualificazione ad Euro 2020 – perché sapevo che in queste partite c'era parecchio in ballo. Nella Juventus non possiamo mollare perché l'Inter ci sta mettendo pressione, mentre in nazionale sapevamo che se non avessimo vinto queste due partite avremmo rischiato di non qualificarci. Nella mia carriera, grazie a Dio, non ho avuto infortuni gravi, ma sapevo di essere limitato in questo periodo, e lo sapeva il club. Adesso non mi rimane che tornare al top della forma nel più breve tempo possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA