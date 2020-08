Ronaldo, la sorella lancia frecciate: «Non puoi fare sempre tutto da solo»

Anche il migliore non può fare tutto da solo. Ne è convinta Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, che su Instagram non le manda a dire alla Juventus. «Hai fatto meglio di chiunque altro, sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione - scrive la sorella dell'attaccante portoghese - ma purtroppo da solo non puoi fare tutto», con tanto di pollice all'ingiù. «Di più è impossibile», insiste prima di incoraggiare l'attaccante a continuare così: «Sai che il calcio è così, ma devi anche pensare di aver fatto del tuo meglio e di essere ancora il migliore», conclude.

