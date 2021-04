Juve, Flavio Briatore sicuro: «Senza Champions, Cristiano Ronaldo va via»

Nel salotto di Piero Chiambretti a Tiki Taka c’è anche Flavio Briatore. Presente in veste di tifoso scontento della Juventus. Un tifoso deluso per i risultati e pure preoccupato per il futuro societario. Non parla di futuro tecnico anche se ammette che «sento Massimiliano (Allegri, ndr) sovente, siamo amici». Per Briatore «la vera tragedia è la qualificazione tra i primi quattro. Senza Champions mancherebbero 100 milioni di introiti e sul bilancio della società peserebbero tantissimo. La presenza di Ronaldo è legata alla prossima Champions. Senza Ronaldo potrebbe uscire…».

Poi una critica ad Andrea Pirlo: «La cosa che mi fa strano è che fino a qualche anno fa noi juventini sapevamo la formazione, sapevamo che c’era un blocco di campioni insostituibili. Oggi chi sono i titolari della Juventus? Io non so se è colpa di Paratici o di Pirlo…».

E il centrocampo sembra essere il vero problema della Juventus di oggi per mister Billionaire: «Abbiamo comprato Rabiot che nessuno voleva. L’unico centrocampista che abbiamo è Arthur che ha fatto però solo 12 partite. A centrocampo abbiamo solo delle mezzale. Non abbiamo gregari che lavorano. Non c’è un punto di riferimento in mezzo al campo».

Quello che conta ora però è solo arrivare tra le prime quattro in classifica, tornare in Champions League. Non solo per il prestigio di giocare la massima competizione europea ma soprattutto per il bilancio. «Spero che ci sia un po’ d’orgoglio - racconta ancora Flavio Briatore collegato dalla sua casa di Montecarlo - Non c’è anima in questa squadra, non c’è lo spirito giusto. Per vincere contro il Napoli non dobbiamo giocare come con Torino, come col Benevento. L’ultima partita giocata bene è stata quella con il Milan. Può starci dopo nove scudetti periodo transizione però devono cambiare 4-5 giocatori e sperare di entrare in Champions League…».

Risultato di Juventus-Napoli? Il pronostico è uno solo: «deve vincere la Juventus…».

