Effetto CR7 in Israele, la serie A fa segnare un +200%

Fra i tifosi israeliani il tifo non conosce confini e col passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus gli appassionati di calcio si sono subito aggiornati, spostando l'attenzione dalla Spagna all'Italia. Secondo il quotidiano Yediot Ahronot l'interesse dei tifosi israeliani per il campionato di calcio spagnolo ha subito un netto calo (-20%), mentre quello per il campionato italiano è ora «balzato del 200%». Per assistere all'atteso match Milan-Juventus, in programma a San Siro l'11 novembre, hanno acquistato il biglietto già 2.200 israeliani innamorati del pallone. «Questo è l' 'effetto Ronaldò » conclude il giornale. © RIPRODUZIONE RISERVATA