Ronaldo a passeggio per Funchal, in Portogallo è polemica

Ronaldo a passeggio coi figli e la fidanzata Georgina. Fin qui nulla di male, se non fossero tempi di emergenza sanitaria globale. In Italia, come in Portogallo, infatti, sono vietati tutti gli spostamenti non necessari. Ecco perché nelle ultime ore hanno fatto discutere le foto dell’attaccante juventino a spasso per le strade di Funchal insieme a Georgina, spingendo i passeggini dei figli. CR7 ha terminato il periodo di isolamento volontario, dopo il suo arrivo a Madeira il 9 marzo scorso insieme alla famiglia, e al momento non ci sono certezze sul suo rientro a Torino: la Juventus è in attesa di capire se e quando riprenderà il campionato sospeso, e di conseguenza gli allenamenti al centro sportivo della Continassa. Nel frattempo anche Douglas Costa, dal Brasile, non ha una data fissata per il volo di ritorno: “Ho parlato con Chiellini - le sue parole a Esporte Interativo - e mi ha detto che torneremo il 15 o il 20 aprile, se va tutto bene”.

Ultimo aggiornamento: 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA