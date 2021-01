Il calvario di Ronaldo: «Mamma e papà hanno sconfitto il Covid, ma che angoscia»

Sono state settimane tutt'altro che facili per Ronaldo. Il Fenomeno ha raccontato il calviario dei suoi genitori, che hanno entrambi contratto il covid, in un post sui social che è stato preso d'assalto da tifosi e fan che hanno mostrato tutta la loro vicinanza al campione brasiliano: «Prima mia madre, poi mio padr. Entrambi hanno sconfitto il Covid-19. Vorrei farei miei più sinceri ringraziamenti ai medici, gli infermieri e l'intera squadra per l'eccellente assistenza fornita ai miei genitori. Sono stati due mesi di grande angoscia, ma grazie a Dio tutto ha funzionato. Grazie a tutti gli amici e ai tifosi che ci hanno inviato la loro energia positiva. State attenti: manca poco, ma non possiamo abbassare la guardia».

