Romulo, visite non completate: niente Frosinone

I quinti di Milano per puntare al quarto posto. Inzaghi riparte da Marusic e Lulic anche contro il Frosinone. Dopo l’ottima prova contro l’Inter in Coppa Italia, il tecnico non ha intenzione di cambiare gli interpreti delle corsie esterne. Un premio meritato per Marusic, reduce da due giornate di squalifica in campionato e da una prestazione convincente a San Siro. Una conferma per Lulic, indispensabile per il mister, ma non al top della condizione. Ieri Senad ha svolto un lavoro differenziato a Formello. Il leggero dolore che avverte al ginocchio non va sottovalutato, ma è comunque gestibile. Per questo lunedì sera scenderà in campo dal primo minuto con la fascia da capitano. Una buona notizia per l’allenatore, meno per Durmisi, che sogna l’esordio da titolare in Serie A. Il danese ha superato la concorrenza di Lukaku, diventando la seconda scelta sulla fascia sinistra proprio dietro al bosniaco. Insomma, gerarchie chiare e ben definite. Discorso diverso sulla fascia destra. Se Marusic non dovesse dare garanzie nelle prossime gare, toccherà a Patric e Romulo (una volta completate le visite) giocarsi il posto. L’esterno italobrasiliano, arrivato in prestito dal Genoa con diritto di riscatto fissato intorno ai due milioni di euro, ieri ha svolto la prima parte delle visite mediche presso la clinica Paideia. «Non vedo l’ora di giocare, spero di dare grandi soddisfazioni ai tifosi» ha detto prima di entrare in clinica per gli accertamenti strumentali. Sulla maglia avrà il numero 27, ma non sarà convocato per Frosinone: mercoledì mattina con il professor Pulcini completerà i controlli per ottenere l’idoneità sportiva.