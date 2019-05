L' Under 19 della Romulea allenata da Fabrizio Feroce ha vinto 4 a 1 il quarto di finale contro la Renato Curi Angolana ed è volata in semifinale nazionale. I marcatori sono stati Belardo, Menniti, Pellegrino e Gnahe. Prossimi avversari della squadra romana il 5 e 8 giugno i sicilani del Camaro.

La formazione degli Juniores Nazionali del Trastevere ha invece chiuso invece sull'1-1 la gara di andata degli ottavi di finale di categoria contro il Montevarchi. Hanno segnato per la squadra romana l'attacante Pietro Battista; i padroni di casa sono andati a segno su rigore calciato Gistri. Il ritorno sabato al Trastevere Stadium alle alle ore 16. «Una buona partita, risultato ancora aperto - ha detto il tecnico Mazza - occore fare una grande gara per passare il turno»





