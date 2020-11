Romania vince a tavolino contro la Norvegia: lo ha deciso l'Uefa

Dopo il rinvio di domenica, è arrivata la decisione della Uefa. Vittoria per 3-0 a tavolino a favore della Romania sulla Norvegia. È stata la federazione scandinava a rendere pubblica la decisione attraverso un breve tweet dove spiega che è in attesa di capire le motivazioni e poi, eventualmente, presentare ricorso. La gara era stata rinviata dopo la positività al Covid di un calciatore norvegese. Partenza bloccata e slittamento. Adesso è arrivata questa decisione, identica a quella che ha visto coinvolte Juventus e Napoli dopo la non partenza degli azzurri alla volta di Torino.

UCRAINA RETROCESSA?

Stesso discorso ovviamente potrebbe essere fatto per l’altra gara di questa Nations League saltata: quella tra Svizzera e Ucraina. Troppi i casi di contagio all’interno del gruppo guidato da Schevchenko (tra i quali anche l’atalantino Malinovskyi) che hanno di fatto bloccato lo svolgimento della partita. Gli ultimi tre casi addirittura erano stati rilevati nell’hotel dove la nazionale Ucraina era in ritiro. Lo stop quindi è stato quasi una decisione naturale. Quest’ultimo match era decisivo per la salvezza nella Nations League A. Se la decisione venisse confermata anche in questo caso, allora la truppa di Scheva retrocederebbe con quella di Petkovic che di conseguenza conquisterebbe la permanenza nella prima fascia della competizione europea. Una situazione, comunque, che rimane ingarbugliata.

