Roma, Ziyech, ten Hag e le colpe (sempre) di Monchi

E’ tutta colpa di Monchi. Anche per le buche di Roma, per la stagione estiva che è arrivata in ritardo, per gli alberi che cadono, per la siccità (che prima o poi arriverà, anche se ha piovuto fino all’altro ieri), per le pozzanghere, per l’inquinamento atmosferico. Colpa di Monchi, come si dice in questi casi, un trend topic. Colpa di Monchi anche se l’Ajax, quest’anno, dice no alla Roma per ten Hag. E che c’entra il vecchio ds, che ormai bisognerà chiamarlo cataclisma? C’entra, secondo il Telegraaf e non solo: l’Ajax sarebbe infastidita per come il Roma (ovvero Monchi) avrebbe condotto la trattativa della scorsa estate per Ziyech, per questo non lascia libero il suo allenatore, bravissimo per altro. L’attaccante - come si ricorderà - la scorsa estate era vicinissimo alla Roma, che aveva pronto un quinquennale da fargli firmare, poi però il dietrofront di Monchi portò a un nulla di fatto e il marocchino rimase ai lancieri, disputando una splendida stagione. Ricapitolando: Monchi sta per prendere Ziyech, ci ripensa perché preferisce Pastore. Ok, tutto bene, scelta - senza alcun dubbio - pessima, ammesso che sia tutta dell’ex ds della Roma. Ma ciò che non torna è: perché l’Ajax dovrebbe essere arrabbiata con la Roma? Un anno dopo, poi. Un club decide di non acquistare un giocatore e l’altro, semmai, può decidere di cederlo altrove, tenerlo (come è successo) e magari rivenderlo l’anno successivo. L’Ajax, tra l’altro, non è nemmeno in bolletta, non ha bisogno di vendere per forza. Quindi, oggi è arrabbiata. L’Ajax. E non dà ten Hag alla Roma (che avrebbe contattato il club e non direttamente l'allenatore, anche questa non torna). Infine: la Roma non ha Ziyech e ten Hag. Colpa di Monchi.