Roma, Zappacosta fuori un mese: lesione di secondo grado al soleo

Il forfait a pochi minuti dal derby di Davide Zappacosta ha creato qualche problema al tecnico Fonseca che lo ha dovuto sostituire con Kluivert arretrando Florenzi, cambiando così l’impianto difensivo. Il terzino ha accusato un forte dolore al polpaccio durante il riscaldamento, nella giornata di oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al soleo. La prognosi va dalle tre alle quattro settimane. In un post su Instagram l’ex Chelsea ha inviato un messaggio ai tifosi: «Sono molto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità, dopo così tanto tempo, di giocare! E di farlo specialmente in una partita così importante e sentita per una città intera, il Derby. Spero non sia nulla di preoccupante perché ho tanta voglia di tornare in campo».





