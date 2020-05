Roma, Zaniolo corre a Trigoria: «Sono tornato»

«Sono tornato». In attesa di sapere se e quando la stagione riprenderà dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, la Roma ritrova una della sue pedine migliori. Nicolò Zaniolo sta infatti bruciando le tappe del recupero e, a 4 mesi dall'infortunio al ginocchio, è tornato ad allenarsi sul campo. A certificare i progressi è lo stesso giocatore attraverso due brevi video pubblicati sul suo account Instagram in cui corre a Trigoria. Ovviamente Zaniolo è da solo, senza compagni intorno, come prevede al momento il protocollo di sicurezza (sono consentiti esclusivamente allenamenti individuali). Il numero 22 giallorosso era fermo dallo scorso 12 gennaio, quando in occasione della sfida con la Juventus all'Olimpico riportò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.

