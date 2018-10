Roma, Zaniolo: «Totti e De Rossi mi hanno incoraggiato prima dell'esordio con il Real»

Ultimo aggiornamento: 19:39

lo ha buttato nella mischia contro il, lui non si è fatto intimorire e, nonostante il risultato, ha offerto una prestazione degna di un calciatore professionista nonostante l'esordio in Champions.è arrivato in estate allarientrando nella trattativa, un giovane con enormi potenzialità che il tecnico giallorosso può far crescere: «Per me è un onore indossare questa maglia. Mi alleno giorno dopo giorno duramente per dimostrare al mister che sono pronto. Per fortuna per adesso le opportunità le ho avute, ora l’importante è non fermarsi e continuare così», ha detto il centrocampista in un’intervista a Dazn. L’impatto con lo spogliatoio non è stato complicato: «Appena è arrivata la chiamata della Roma non ci ho pensato due volte, ho subito detto sì perché confrontarmi con grandi campioni è piacevole. Poi sono arrivato qua e in punta di piedi mi sono presentato al gruppo, loro sono stati bravissimi ad accogliermi. Su tutti il capitano, De Rossi, è il compagno che mi ha dato tanti consigli, e io cerco di rubargli il più possibile per diventare come lui. Daniele è una bandiera per gli atteggiamenti che ha sia dentro che fuori dal campo. Ha vinto tutto, ha vinto un Mondiale e non a caso è diventato la bandiera della Roma. Totti? Mi ha dato un cinque, segnali di incoraggiamento. È stato un grandissimo onore ricevere parole importanti da lui e Daniele, era la mia prima partita tra i professionisti, è stata una grande carica per affrontare la partita nel migliore dei modi». Nella gara controdi sabato sera,potrebbe avere qualche chance di partire titolare: «La Roma deve comportarsi da Roma: andare in campo essendo consapevole dei propri mezzi e vincere la gara. La continuità è importantissima. Mi trovo bene sia mezzala che trequartista. Sono due ruoli che posso fare, in passato mi hanno dato tante soddisfazioni».