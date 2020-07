Roma, niente Inter per Zaniolo: risentimento muscolare al polpaccio

Niente Roma-Inter per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso salterà la sfida contro la sua ex squadra in programma domani sera allo stadio Olimpico a causa di un lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro accusato ieri in allenamento e confermato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto nelle ultime ore. Anche se non si tratta di nulla di grave, Fonseca non rischierà il giocatore e quindi non sarà inserito nella lista dei convocati che sarà diramata solo domani, a poche ora dalla sfida in programma allo stadio Olimpico.

Ultimo aggiornamento: 20:04

