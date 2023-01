Roma, Zaniolo eterno incompiuto? Mourinho lo difende, ma lui fatica a imporsi. Ed è anche a rischio squalifica

Non parlava da qualche mese José Mourinho, era come un vulcano pronto ad esplodere. Ne ha avute per tutti, Tiago Pinto in primis, colpevole di non portargli i veri campioni. Ne ha solo uno in squadra ed è Paulo Dybala, gli altri sono tutti ottimi giocatori a cui manca la marcia in più per diventare decisivi. Come Nicolò Zaniolo fischiato da qualcuno allo stadio al cambio per l’ennesima prestazione incolore e deludente. Il primo ad esserne consapevole è lui, uscito imbestialito per non aver inciso. E questa volta non si tratta di negligenza: «È un ragazzo che dà il massimo. Ho imparato da mamma e papà da piccolo che quando dai il massimo non sei obbligato a dare di più. Anche quando vai a scuola, dai l’esame e la cosa esce male, non sei obbligato a dare di più», ha detto José.

Parole con sta provando a proteggerlo per poi esaltarlo e farlo uscire dal tunnel. Mourinho è convinto che le qualità ci siano, l’impegno anche, ma il rischio di restare un eterno incompiuto si fa più concreto. Il portoghese ha capito che per approcciarsi a Zaniolo il metodo migliore è parlargli, farlo sentire al centro del progetto, insostituibile e unico. Metodo che sta seguendo dopo gli alti e bassi dello scorso anno, ma che al momento non ha portato ancora i frutti sperati. C’è poi il nodo contratto: Tiago Pinto probabilmente si approccerà con convinzione alla trattativa dopo l’estate, solo se non lo avrà ceduto al miglior offerente. Possibilità concreta visto il pressing di club nazionali (Milan e Juventus) ed internazionali (Atletico Madrid e Borussia Dortmund).

Rischio squalifica

Intanto, Zaniolo è anche a rischio squalifica per la bestemmia pronunciata in faccia all’arbitro nel tunnel tra fine primo tempo e inizio secondo di Roma-Genoa di Coppa Italia. Nicolò si stava lamentando per una decisione errata del direttore di gara e il colloquio (con tanto di bestemmia) è andato in diretta tv.