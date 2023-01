Roma, Zaniolo si allena a Trigoria in attesa della cessione. Out anche contro il Napoli

Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo alla vigilia della partita contro lo Spezia. Tutto normale, dunque, nonostante l’esclusione dalla lista dei convocati. Ieri l’esterno ha chiesto di non partecipare alla gara di domani pomeriggio (ore 18) perché troppo coinvolto nelle questioni di mercato. Tecnico e società hanno acconsentito e probabilmente resterà fuori fino a quando la sessione invernale non si chiuderà. Salterà quindi anche il delicatissimo match contro il Napoli al Maradona. Il 1° febbraio è invece in programma il test di Coppa Italia contro la Cremonese.

La storia tra Zaniolo e i giallorossi è ormai giunta al termine, il giocatore ha chiesto la cessione e sia l’agente sia Tiago Pinto si sono attivati per trovare la soluzione migliore. Che non contempla, però, la cessione in prestito, ma solo a titolo definitivo. Al momento tutte le offerte arrivate non sono state prese in considerazione e tra le squadre di Premier interessate ci sono West Ham, Tottenham, Newcastle, Brighton e Leeds.