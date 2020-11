Zaniolo fa sognare i tifosi: «Europei? Ci vediamo molto prima»

Nicolò Zaniolo fa sognare i tifosi giallorossi. Merito di uno scambio di messaggi con un follower che, al suo ultimo post, ha risposto con un «Ci vediamo agli Europei». Poco dopo, in risposta al commento, lo stesso fuoriclasse della Roma ha risposto con un «Europei? Ci vediamo molto prima» che ha letteralmente incassato una pioggia di like da parte dei tifosi giallorossi. Zaniolo, come testimoniato proprio dai social, scalpita per tornare: la tabella di marcia prevede un graduale rientro con la Roma a partire da marzo-aprile del 2021.

