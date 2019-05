Roma, Zaniolo premiato come miglior Under 21 dell'anno e fa gola alle big inglesi

Ultimo aggiornamento: 16:14

Giugno si avvicina e con lui il mercato che in casasarà dettato principalmente dalla qualificazione o meno alla Champions. Se per i calciatori in entrata c’è ancora un grosso punto interrogativo, quello in uscita sembra abbastanza delineato:sono i principali indiziati a lasciare la Capitale. Edin potrebbe far rotta all’Inter dove Spalletti (o Conte) lo accoglierò dopo il possibile addio di Icardi, su Kostas invece pende una clausola di 36 milioni facilmente onorabile che se non ridiscussa sarà un richiamo per i club alla ricerca di un affare per un centrale di livello internazionale (la Juventus si è tirata fuori). Se peril futuro sembra scritto, così non è perin netto calo rispetto a qualche mese fa quando segnò la doppietta al Porto, ma sempre in attesa da una chiamata dal club per il rinnovo contrattuale. Il centrocampista è stato elettoalla VII edizione di ‘‘, evento organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori per «aver mostrato le stimmate del campione nel primo anno di serie A, evidenziando classe cristallina e leadership in campo e fuori». Proprio ieri in occasione del match contro la, seduti in tribuna ci sarebbero stati degli osservatori delper stilare una relazione da consegnare al club inglese pronto a investire sull'ex Inter. Un ulteriore segnale di quanto il giovane classe ’99 sia apprezzato fuori la Capitale e che convincerà la dirigenza romanista ad accorciare i tempi su un adeguamento dello stipendio (al momento fermo a 700mila euro a stagione).