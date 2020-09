© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Zaniolo ha scelto il professor Christian Fink che lo opererà al ginocchio sinistro dove ha riportato la lesione del crociato in occasione del match tra Olanda e Italia di lunedì. Il centrocampista volerà entro il fine settimana a Innsbruck dove domenica (o addirittura martedì) si sottoporrà a intervento chirurgico presso la clinica Gelenkpunkt. Nicolò ha scelto Fink e l’Austria per una questione psicologica e dopo essersi confrontato con i medici della Roma e l’ad Fienga: non vuole ripercorrere lo stesso cammino vissuto in occasione del suo primo infortunio contro la Juve lo scorso 12 gennaio quando ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. All’epoca Nicolò scelse la clinica Villa Stuart e il protocollo del professor Mariani gli ha permesso di tornare in campo dopo sei mesi, oggi ha voluto cambiare percorso affidandosi a chi ha operato i calciatori della Juve Giorgio Chiellini e Merih Demiral. Probabilmente sarà una strada leggermente più lunga (7-8 mesi) in cui influirà anche la condizione atletica più difficile da recuperare in tempi brevi dopo la rottura di entrambi i legamenti crociati. Nicolò, dopo una un iniziale fase di sconforto («Ha pensato di smettere», ha rivelato la madre Francesca Costa), adesso ha ritrovato la carica giusta per affrontare un nuovo lungo cammino con l’obiettivo di partecipare all’Europeo del 2021.