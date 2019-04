Roma, Zaniolo è la luce in fondo al tunnel: giovane con le sembianze di un senatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La luce in fondo al tunnel c’è, anche se un pareggio contro la Fiorentina (2-2) aiuterà poco la Roma a conquistare la qualificazione in Champions. Quella luce ha un nome e si chiama, che ha segnato due minuti dopo la rete di Pezzella (sesto gol tra campionato e Champions). Un gol, quello della Fiorentina, che rischiava di abbattere gli animi dei giocatori giallorossi già depressi dall’umiliazione subita dal Napoli tre giorni prima. Nicolò, partito mezzala, passato trequartista e ha concluso da esterno, corre, scalcia, si dimena e combatte per la maglia. Come dovrebbe fare un senatore. Ranieri nel pre partita aveva fatto appello proprio a loro, classificando Nicolò (e Kluivert autore di due assist) come uno dei tanti giovani che non hanno ancora la forza di trascinare la squadra alla vittoria, ma il segnale inviato dall’ex Inter è stato un altro. Davanti agli occhi di un attento Roberto, che ha avuto il coraggio di convocarlo in Nazionale senza un minuto in Serie A, Nicolò ha corso il doppio dei compagni, forse perché non ha fatto la preparazione atletica con la squadra o forse perché non si è fatto intimorire dai fischi e dalla stagione deprimente della Roma. È la spensieratezza dei giovani.